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    Джокович поддержал Медведева, который выступил с эмоциональной речью после Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался об эмоциональной реакции россиянина Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Медведев, столкнувшийся с негативной реакцией трибун, заявил, что ребёнок в нём больше не мечтает о победах на турнирах «Большого шлема».

    «Я понимаю его. Мы с ним говорили. После матча мы переписывались. Мне очень жаль, что он испытывал такие эмоции, ведь внутренний ребёнок в каждом из нас и есть причина, почему мы играем в теннис. По крайней мере, в моём случае это так.

    Большинство игроков берут в руки ракетки, когда они ещё юные. Они влюбляются в этот спорт, у них есть страсть. Они мечтают о том, чтобы достичь великих вещей. Я оказывался в той шкуре, в которой побывал Медведев. Это тяжело принять», — цитирует Джоковича Tennis Head.

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