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    Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Новак Джокович  ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Текущий первый номер мирового рейтинга Новак Джокович не смог выступить на турнире в Дубае лучше, чем Медведев — в Акапулько.

    Серб 24 февраля проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале (4:6, 6:7), а россиянин днем ранее победил Бенуа Пэра — 6:3, 6:4.

    Медведев станет пятым игроком из России, возглавившим одиночный рейтинг. У мужчин это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину, а у женщин — Марии Шараповой и Динаре Сафиной.

    Впервые с 2004-го рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки — Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.

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