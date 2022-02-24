Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Российский теннисист28 февраля станет первой ракеткой мира.

Текущий первый номер мирового рейтинга Новак Джокович не смог выступить на турнире в Дубае лучше, чем Медведев — в Акапулько.

Серб 24 февраля проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале (4:6, 6:7), а россиянин днем ранее победил Бенуа Пэра — 6:3, 6:4.

Медведев станет пятым игроком из России, возглавившим одиночный рейтинг. У мужчин это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину, а у женщин — Марии Шараповой и Динаре Сафиной.

Впервые с 2004-го рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки — Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.