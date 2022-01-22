Тарпищев: Медведев в полном порядке

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал игру Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open, где он одержал победу над голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом (6:4, 6:4, 6:2).

«Даня провел отличный матч. Не дал сопернику ни одного шанса. Играл плотно, длинно, здорово и стабильно подавал. Медведев сильнее и выше классом, поэтому другого результата и быть не могло.

Судя по тому, как Даня сейчас играет, он в полном порядке. Должен спокойно проходить следующих соперников. У него хорошие шансы на этом турнире. Но не будем загадывать раньше времени, каждый соперник бывает непредсказуем. Главное, чтобы Медведев сам себя хорошо чувствовал», — сказал Тарпищев в интервью Sport24.

Следующим соперником Медведева станет Максим Кресси из США.