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    Тарпищев: Медведев в полном порядке

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Шамиль Тарпищев Даниил Медведев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open, где он одержал победу над голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом (6:4, 6:4, 6:2).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Даня провел отличный матч. Не дал сопернику ни одного шанса. Играл плотно, длинно, здорово и стабильно подавал. Медведев сильнее и выше классом, поэтому другого результата и быть не могло.

    Судя по тому, как Даня сейчас играет, он в полном порядке. Должен спокойно проходить следующих соперников. У него хорошие шансы на этом турнире. Но не будем загадывать раньше времени, каждый соперник бывает непредсказуем. Главное, чтобы Медведев сам себя хорошо чувствовал», — сказал Тарпищев в интервью Sport24.

    Следующим соперником Медведева станет Максим Кресси из США.

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