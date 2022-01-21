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    Надаль: Сегодня я играл против отличного игрока и хорошего друга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Карен Хачанов Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал результат матча третьего раунда Australian Open, в котором он обыграл россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Это очень особенная неделя для меня — неделя возвращения. Каждый раз, когда мне удается сыграть здесь, я чувствую себя особенным. Сегодня я играл против отличного игрока и хорошего друга. Это был мой лучший матч после возвращения, несомненно.

    Последние полтора года были тяжелыми, но для меня такие вечера очень много значат. Они придают мне сил на то, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень много для меня значат», — приводит слова Надаля сайт ATP.

    В 1/8 финала турнира Надаль встретится с французом Адрианом Маннарино, обыгравшим Аслана Карацева.

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