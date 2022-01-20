Australian Open. Рублев, Касаткина и Павлюченкова вышли в третий круг, Самсонова вылетела

В четверг, 20 января, в Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперником россиянина во втором круге был литовец Ричардас Беранкис. Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель пары Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия).

Лучший результат Рублева на Australian Open — 1/4 финала (2021).

Марин Чилич (Хорватия) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл словака Норберта Гомбоша (6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6) во втором круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге он сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Женщины

Людмила Самсонова (Россия) — Маркета Вондрушова (Чехия) — 2:6, 5:7

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение во втором круге турнира Australian Open.

Она в двух сетах проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии — 2:6, 5:7.

За 1 час 28 минут матча 23-летняя Самсонова выполнила один эйс, десять раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Вондроушова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала пять брейков.

В третьем круге Australian Open Вондроушова встретится с победительницей пары Синьюй Вай (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:2, 6:2

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка во втором круге переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:2, 6:2

За 1 час 9 минут матча 30-летняя Павлюченкова выполнила три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 37-летняя Стосур один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 5:5.

В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстя, которая ранее обыграла словачку Кристину Кучов (6:2, 6:4).

Дарья Касаткина (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:3

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка во втором круге одолела полячку Магду Линетт со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 20 минут матча 24-летняя Касаткина выполнила четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 29-летняя Линетт дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В следующем круге она сыграет с полькой Игой Свентек (седьмой номер посева).