Сафиуллин вывел Россию вперед в матче с Австралией на ATP Cup

Российский теннисистпобедил в первой игре матчевой встречи ATP Cup с командой Австралии представителя этой странысо счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Теннисисты провели на корте почти два часа. Сафиуллин совершил 12 эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 14, процент реализации составил 29%. Что касается его соперника, то он пять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, процент реализации брейк-пойнтов — 60% (3 из 5).

Позднее Даниил Медведев встретится с Алексом Де Минауром в одиночном разряде. Затем Медведев в паре с Сафиуллиным сыграет против Джона Пирса и Люка Сэвилла.

В группе B вместе с россиянами и австралийцами выступают представители Италии и Франции. Ранее россияне со счетом 2:1 победили французов, а Австралия с тем же счетом переиграла Италию.

Следующий матч Россия проведет 6 января с Италией. В тот же день австралийцы сыграют с французами.