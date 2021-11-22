Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Первую строчку рейтинга продолжает занимать серб Новак Джокович, на втором месте располагается россиянин Даниил Медведев, третья позиция — у немца Александра Зверева.
Россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю строчку. Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов — на 29-й.
Рейтинг ATP от 22 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5150;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706;
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3350...
18 (17). Аслан Карацев (Россия) — 2351...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.