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    Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг от 22 ноября.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Первую строчку рейтинга продолжает занимать серб Новак Джокович, на втором месте располагается россиянин Даниил Медведев, третья позиция — у немца Александра Зверева.

    Россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю строчку. Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов — на 29-й.

    Рейтинг ATP от 22 ноября:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540 очков;
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640;
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840;
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540;
    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5150;
    6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875;
    7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568;
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;
    9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706;
    10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3350...
    18 (17). Аслан Карацев (Россия) — 2351...
    29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.

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