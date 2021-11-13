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    Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Каролина Плишкова Прогнозы на теннис
    Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала вторую победу на Итоговом чемпионате WTA в Турине.

    Анетт Контавейт
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    Анетт Контавейт

    В поединке второго тура группы Теотиуакан подопечная Дмитрия Турсунова разгромила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:0.

    Встреча продолжалась ровно один час. Контавейт выполнил 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6.

    На счету Плишковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 нереализованных брейк-поинта.

    В третьем туре Контавейт (2-0) сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Плишкова (1-1) — с еще одной чешкой Барборой Крейчиковой.

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