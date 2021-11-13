Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA

Анетт Контавейт Фото: globallookpress.com
В поединке второго тура группы Теотиуакан подопечная Дмитрия Турсунова разгромила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась ровно один час. Контавейт выполнил 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6.
На счету Плишковой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 нереализованных брейк-поинта.
В третьем туре Контавейт (2-0) сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Плишкова (1-1) — с еще одной чешкой Барборой Крейчиковой.