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    Рублев поднялся на пятую позицию в рейтинге ATP

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    В обновленном рейтинге ATP от 8 ноября россиянин Андрей Рублев обошел испанца Рафаэля Надаля и стал пятой ракеткой мира.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Лидирует в таблице сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев сохранил вторую позицию. Аслан Карацев занимает 15-е место, Карен Хачанов — 29-е.

    Рейтинг АТР. 8 ноября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.
    3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540.
    4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
    5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4950.
    6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
    7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.
    9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
    10 (9). Янник Синнер (Италия) — 3395.
    15 (16). Аслан Карацев (Россия) — 2392...
    29 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1731.

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