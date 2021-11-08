Рублев поднялся на пятую позицию в рейтинге ATP

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Лидирует в таблице сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев сохранил вторую позицию. Аслан Карацев занимает 15-е место, Карен Хачанов — 29-е.
Рейтинг АТР. 8 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4950.
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.
9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
10 (9). Янник Синнер (Италия) — 3395.
15 (16). Аслан Карацев (Россия) — 2392...
29 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1731.