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    Джокович: Медведев вызывает у меня симпатию и уважение тем, что он всегда верен себе

    Теннис Новак Джокович  Даниил Медведев ATP Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира Новак Джокович отдал должное россиянин Даниилу Медведеву, которого он победил в финале «Мастерса» в Париже.

    Даниил Медведев и Новак Джокович
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    Даниил Медведев и Новак Джокович

    «Даниил вызывает у меня симпатию и уважение тем, что он всегда верен себе. Он настоящий и оригинальный.

    Что бы другие ни думали, говорили или ждали от него, он всегда поступает согласно своим ценностям.

    Когда я вижу людей, принимающих свою природу и изо всех сил работающих над собой, я понимаю, что их ждет величие.

    Буду очень рад еще не раз с тобой встретиться, Даниил. Знаю, что просто не будет. Ты отличный соперник», — написал серб в своем твиттере.

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