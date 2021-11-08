Джокович: Медведев вызывает у меня симпатию и уважение тем, что он всегда верен себе

Первая ракетка мираотдал должное россиянин, которого он победил в финале «Мастерса» в Париже.

«Даниил вызывает у меня симпатию и уважение тем, что он всегда верен себе. Он настоящий и оригинальный.

Что бы другие ни думали, говорили или ждали от него, он всегда поступает согласно своим ценностям.

Когда я вижу людей, принимающих свою природу и изо всех сил работающих над собой, я понимаю, что их ждет величие.

Буду очень рад еще не раз с тобой встретиться, Даниил. Знаю, что просто не будет. Ты отличный соперник», — написал серб в своем твиттере.