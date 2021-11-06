Джокович стал первым финалистом «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира, сербвышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

В полуфинале соревнований сербский теннисист одолел поляка Хуберта Хуркача, занимающего 10-е место мирового рейтинга — 3:6, 6:0, 7:6.

Победитель совершил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Хуркач записал в свой актив 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале турнира в Париже Джокович сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с россиянином Даниилом Медведевым.

34-летний Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в Париже (2009, 2013-2015, 2019). Действующим победителем турнира является Медведев.