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    • Джокович стал первым финалистом «Мастерса» в Париже
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    Джокович стал первым финалистом «Мастерса» в Париже

    Теннис ATP Новак Джокович  Хуберт Хуркач Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В полуфинале соревнований сербский теннисист одолел поляка Хуберта Хуркача, занимающего 10-е место мирового рейтинга — 3:6, 6:0, 7:6.

    Победитель совершил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Хуркач записал в свой актив 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

    В финале турнира в Париже Джокович сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с россиянином Даниилом Медведевым.

    34-летний Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в Париже (2009, 2013-2015, 2019). Действующим победителем турнира является Медведев.

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