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    Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Радукану выбыла

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Мэдисон Киз Прогнозы на теннис
    Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 8,35 миллиона долларов.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Во втором раунде Павлюченкова одержала уверенную победу над американкой Мэдисон Киз — 6:3, 6:1.

    Встреча продолжалась меньше часа — 58 минут.

    Анастасия за это время реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выполнила 2 подачи навылет.

    Следующей соперницей Павлюченковой станет либо Лейла Фернандес (Канада), либо Ализе Корне (Франция).

    Еще в одном матче действующая чемпионка Открытого чемпионата США Эмма Радукану проиграла 100-й ракетке мира белоруске Александре Саснович — 2:6, 4:6.

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