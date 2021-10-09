Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Радукану выбыла

Россиянкавышла в третий круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 8,35 миллиона долларов.

Во втором раунде Павлюченкова одержала уверенную победу над американкой Мэдисон Киз — 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась меньше часа — 58 минут.

Анастасия за это время реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выполнила 2 подачи навылет.

Следующей соперницей Павлюченковой станет либо Лейла Фернандес (Канада), либо Ализе Корне (Франция).

Еще в одном матче действующая чемпионка Открытого чемпионата США Эмма Радукану проиграла 100-й ракетке мира белоруске Александре Саснович — 2:6, 4:6.