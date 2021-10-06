Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткапробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе.

В финале квалификации ей удалось обыграть представительницу Австралии Присциллу Хон со счетом 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Калинская допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету австралийки 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 3.

Благодаря этой победе Калинская пробилась в основную сетку турнира. Ее соперница по первому кругу станет известна позже.

Российский теннисист Евгений Донской вышел в полуфинал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале он обыграл представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса со счетом 6:7 (12:10), 7:6 (7:2), 7:5.