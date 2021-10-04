Халеп выступит на Кубке Кремля

Румынская теннисисткапримет участие в Кубке Кремля.

«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля — отличный турнир для добавления в свой календарь.

Я была близка к тому, чтобы снова сыграть в турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

В списке участниц также россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, испанка Гарбинье Мугуруса, швейцарка Белинда Бенчич, гречанка Мария Саккари, немка Анжелика Кербер, Елена Рыбакина из Казахстана и другие

Турнир пройдет в Москве с 16 по 24 октября.