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    Халеп выступит на Кубке Кремля

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    Румынская теннисистка Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    «Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля — отличный турнир для добавления в свой календарь.

    Я была близка к тому, чтобы снова сыграть в турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

    В списке участниц также россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, испанка Гарбинье Мугуруса, швейцарка Белинда Бенчич, гречанка Мария Саккари, немка Анжелика Кербер, Елена Рыбакина из Казахстана и другие

    Турнир пройдет в Москве с 16 по 24 октября.

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