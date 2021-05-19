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    Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

    Теннис ATP Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon в Лионе, призовой фонд которого превышает 400 тысяч евро.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Во втором круге российский теннисист (26-е место в рейтинге ATP) за 1 час 27 минут обыграл поляка Камила Майчрзака (129-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

    Хачанов совершил 7 эйсов, реализовав 2 брейкпоинта из 6. В активе польского теннисиста 7 подач навылет и 1 реализованный брейкпоинт из 6.

    В следующем круге Хочанов сыграет с победителем противостояния Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Ришар Гаске (Франция).

    Ранее российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга на турнире в Лионе проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:0, 3:6, 4:6.

    Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В следующем круге Синнер сыграет с Артуром Риндеркнехом из Франции.

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