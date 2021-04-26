Медведев опустился на одну строку в рейтинге ATP

В топ-10 списка произошло одно изменение. Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строчку вниз, а на второе место поднялся испанец Рафаэль Надаль.
Аслан Карацев, который на минувшей неделе дошел до финала турнира в Белграде, поднялся на одну строку и теперь занимает 27-е место.
Рейтинг АТР от 26 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9700
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6000
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3568…
23 (23). Карен Хачанов — 2280…
27 (28). Аслан Карацев (оба — Россия) — 2 087.