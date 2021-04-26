ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ЛарссонДерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
  • 07:00
    • Медведев опустился на одну строку в рейтинге ATP
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 23:55
    • «Лилль» одержал волевую гостевую победу над «Лионом»
    Все новости спорта

    Медведев опустился на одну строку в рейтинге ATP

    Теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Стефанос Циципас Доминик Тим Андрей Рублёв Карен Хачанов Диего Шварцман Маттео Берреттини Прогнозы на теннис
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    В топ-10 списка произошло одно изменение. Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строчку вниз, а на второе место поднялся испанец Рафаэль Надаль.

    Аслан Карацев, который на минувшей неделе дошел до финала турнира в Белграде, поднялся на одну строку и теперь занимает 27-е место.

    Рейтинг АТР от 26 апреля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка
    2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810
    3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9700
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6000
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3568…
    23 (23). Карен Хачанов — 2280…
    27 (28). Аслан Карацев (оба — Россия) — 2 087.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  44.25
  • Суперэкспресс 27-29 апреля
  • 29/04/2021 в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шарди — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры