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    Рублев обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

    Теннис ATP Андрей Рублёв Марин Чилич Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В матче 1/8 финала Рублев, посеяный под четвертым номером, обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Рублев сделал шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. Чилич также шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

    Соперником российского теннисиста по четвертьфиналу на турнире в Майами станет американец Себастьян Корда, сенсационно обыгравший представителя Аргентины Диего Шварцмана.

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