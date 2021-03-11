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    • Федерер прекратил борьбу на турнире в Дохе
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    Федерер прекратил борьбу на турнире в Дохе

    Теннис ATP Роджер Федерер Николоз Басилашвили Прогнозы на теннис
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в полуфинал турнира серии ATP-250 в Дохе.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    В поединке 1/4 финала 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проиграл Николозу Басилашвили из Грузии со счетом 6:3, 1:6, 5:7.

    В решающей партии при счете 5:4 Федерер не реализовал матчбол на подаче соперника.

    Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Федерер 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 5.

    На счету его соперника 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 10.

    За выход в финал соревнований Басилашвили поспорит с американцем Тейлором Фритцем.

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