Федерер прекратил борьбу на турнире в Дохе

Швейцарский теннисистне сумел выйти в полуфинал турнира серии ATP-250 в Дохе.

В поединке 1/4 финала 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проиграл Николозу Басилашвили из Грузии со счетом 6:3, 1:6, 5:7.

В решающей партии при счете 5:4 Федерер не реализовал матчбол на подаче соперника.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Федерер 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 5.

На счету его соперника 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 10.

За выход в финал соревнований Басилашвили поспорит с американцем Тейлором Фритцем.