Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Сербстал победителем Australian Open-2021.

В финале соревнований первая ракетка мира справился в трех сетах с россиянином Даниилом Медведевым, четвертым номером посева, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Медведева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейка.

Для 33-летнего Джоковича победа на турнире «Большого шлема» стала 18-й в карьере. До этого он побеждал в Австралии 8 раз.

Что касается Медведева, то после финала US Open в 2019-м он во второй раз добрался до решающего матча турнира «Большого шлема» и вновь проиграл.