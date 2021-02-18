Джокович: Карацев — сильный игрок с шикарной подачей

оценил игру Аслана Карацева в полуфинале Australian Open. Напомним, что серб выиграл 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

«Да, я ожидал такого матча против Карацева. Я ожидал, что будут проблемы. Карацев — сильный игрок с шикарной подачей. Постоянно отвечает плоско в ноги на приеме, и сложно возвращать мяч в корт. Хорошо, что я заставил его играть в мой теннис за счет высокой скорости.

Если бы я играл шаблонно, точно были бы проблемы. У меня не получилось бы ничего хорошо, если бы я играл в статике. Хорошо, не беспокоила боль, удалось двигаться», — сказал Джокович после матча.