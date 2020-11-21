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    Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль Диего Шварцман Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал третью победу на Итоговом чемпионате АТР.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Напомним, в заключительном матче в группового раунда первая ракетка России нанес поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:3, 6:3.

    «Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

    В субботу, 21 ноября, Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. 0

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