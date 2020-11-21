Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным

Российский теннисистпрокомментировал третью победу на Итоговом чемпионате АТР.

Напомним, в заключительном матче в группового раунда первая ракетка России нанес поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:3, 6:3.

«Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В субботу, 21 ноября, Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. 0