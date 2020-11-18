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    Шварцман проиграл Звереву и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Александр Зверев Диего Шварцман Прогнозы на теннис
    Немец Александр Зверев одержал победу в матче 2-го тура Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.

    Александр Зверев
    Александр Зверев

    Немецкий теннисист за 2 часа 13 минут обыграл аргентинца Диего Шварцмана в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:3.

    Зверев сделал 10 эйсов и допустил три двойные ошибки. Шварцман ни разу не подал навылет и сделал три двойные ошибки.

    Для Зверева это первая победа на Итоговом турнире. Шварцман потерпел второе поражение и лишился шансов на выход в полуфинал.

    В среду, 18 ноября, в группе «Токио-1970» также проведут матч первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. 0

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