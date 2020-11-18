Шварцман проиграл Звереву и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Немецодержал победу в матче 2-го тура Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.

Немецкий теннисист за 2 часа 13 минут обыграл аргентинца Диего Шварцмана в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:3.

Зверев сделал 10 эйсов и допустил три двойные ошибки. Шварцман ни разу не подал навылет и сделал три двойные ошибки.

Для Зверева это первая победа на Итоговом турнире. Шварцман потерпел второе поражение и лишился шансов на выход в полуфинал.

В среду, 18 ноября, в группе «Токио-1970» также проведут матч первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. 0