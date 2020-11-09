Медведев: Мог сломаться после первого сета, но я остался в игре

Российский теннисистпрокомментировал свою победу на турнире ATP в Париже.

В финальном матче россиянин обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева в трех сетах (5:7, 6:4, 6:1).

«Я очень хорошо играл на этом турнире, особенно сегодня в финале. Я мог сломаться после первого сета, ведь Саша очень хорошо подавал и в целом играл отлично.

Но я остался в игре, в какой-то момент прибавил и начал давить. В итоге это сработало. Саша растерялся и стал играть хуже.

Наконец-то я выиграл здесь в "Берси" турнир, который мне очень нравится», — цитирует Медведева официальный сайт ATP. 0