Надаль вышел в полуфинал турнира в Париже

Испанецвышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

В 1/4 финала испанский теннисист за 2 часа 15 минут обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Надаль выполнил семь эйсов при двух двойных ошибках и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник четырежды подал на вылет, и выиграл один брейк из пяти.

Следующим соперником Надаля станет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Станислас Вавринка (Швейцария).

Во втором полуфинале турнира в Париже сыграют россиянин Даниил Медведев и канадец Милош Раонич. 0