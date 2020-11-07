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    Надаль вышел в полуфинал турнира в Париже

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Пабло Карреньо-Буста Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В 1/4 финала испанский теннисист за 2 часа 15 минут обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

    Надаль выполнил семь эйсов при двух двойных ошибках и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник четырежды подал на вылет, и выиграл один брейк из пяти.

    Следующим соперником Надаля станет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Станислас Вавринка (Швейцария).

    Во втором полуфинале турнира в Париже сыграют россиянин Даниил Медведев и канадец Милош Раонич. 0

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