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    Даниил Медведев лишен водительских прав

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    Даниил Медведев лишен водительских прав за превышение допустимой скорости в Монако.

    Daniil Medvedev
    Daniil Medvedev

    Как сообщает Nice Matin, в субботу, 1 августа, полиция Монако остановила 10 машин за превышение скорости. Водители ехали со скоростью приблизительно 180 км/ч, при допустимой — 110 км/ч.

    Полиция не стала называть имена игроков,но известно, что двое из них были из ТОП 20 рейтинга АТР. Однако информации и фото автомобилей хватило поклонникам и журналистам Opencort.ca,что бы определить имена Медведева и Димитрова. Оба — резиденты Монте-Карло.

    Помимо лишения прав, спортсмены заплатил штраф в размере 750 евро. 0

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