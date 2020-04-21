Капитану сборной Аргентины грозит тюремный срок за нарушение карантина

Капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвисаможет быть привлечен к уголовной ответственности из-за нарушения карантина, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Clarin.

Гаудио с другом были задержаны сотрудником полиции в воскресенье, 19 апреля, в Буэнос-Айресе. Они не смогли объяснить свое пребывание на улице, им были выписаны уведомления о нарушении мер изоляции.

Гаудио сообщил, что покинул свой дом, прошел полквартала, после чего полицейский заставил его вернуться.

Он может быть осужден по статье, которая предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до двух лет.

Гаудио — победитель восьми турниров в одиночном разряде, в том числе Roland Garros. 0