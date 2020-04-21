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    Капитану сборной Аргентины грозит тюремный срок за нарушение карантина

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    Капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса Гастон Гаудио может быть привлечен к уголовной ответственности из-за нарушения карантина, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Clarin.

    Гастон Гаудио
    Гастон Гаудио

    Гаудио с другом были задержаны сотрудником полиции в воскресенье, 19 апреля, в Буэнос-Айресе. Они не смогли объяснить свое пребывание на улице, им были выписаны уведомления о нарушении мер изоляции.

    Гаудио сообщил, что покинул свой дом, прошел полквартала, после чего полицейский заставил его вернуться.

    Он может быть осужден по статье, которая предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до двух лет.

    Гаудио — победитель восьми турниров в одиночном разряде, в том числе Roland Garros. 0

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