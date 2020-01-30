Федерер пока не планирует завершать карьеру

Швейцарский теннисистпосле поражения от сербав полуфинале Australian Open признался, что не знает, сыграет ли в Мельбурне через год.

При этом третий номер мирового рейтинга заявил, что не задумывается о завершении карьеры.

«Понятия не имею, сыграю ли в следующем году. То же самое было в прошлом году. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Особенно в моем возрасте.

Я уверен в себе, доволен самочувствием. Я провел отличный тренировочный блок. У меня нет планов завершить карьеру.

Посмотрим, как пройдет сезон, как все будет в семье. От этого и буду отталкиваться. Конечно, я надеюсь вернуться», — приводит слова Федерера Daily Express. 0