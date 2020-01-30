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    Федерер пока не планирует завершать карьеру

    Теннис Роджер Федерер Новак Джокович  ATP Australian Open Прогнозы на теннис
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open признался, что не знает, сыграет ли в Мельбурне через год.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    При этом третий номер мирового рейтинга заявил, что не задумывается о завершении карьеры.

    «Понятия не имею, сыграю ли в следующем году. То же самое было в прошлом году. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Особенно в моем возрасте.

    Я уверен в себе, доволен самочувствием. Я провел отличный тренировочный блок. У меня нет планов завершить карьеру.

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    • Посмотрим, как пройдет сезон, как все будет в семье. От этого и буду отталкиваться. Конечно, я надеюсь вернуться», — приводит слова Федерера Daily Express. 0

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