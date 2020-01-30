Джокович не пустил Федерера в финал Australian Open

Сербский теннисистстал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

В полуфинальном поединке второй номер посева обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

В первом сете Федерер вел 4:1 и имел три брейк-поинта подряд на подаче соперника, но растерял преимущество.

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Действующий чемпион 11 раз подал навылет, активно выиграл 31 очко и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету Федерера 15 эйсов, 46 «виннеров» и 35 неточностей.

По личным встречам счет стал 27-23 в пользу уроженца Белграда.

Защиту титула Джокович проведет против австрийца Доминика Тима или представителя Германии Александра Зверева. 0