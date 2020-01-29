Australian Open. Халеп шагнула в 1/2 финала, Павлюченкова выбыла из турнира, Надаль сыграет с Тимом

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Симона Халеп (Румыния) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:1, 6:1

Румынская теннисистка Симона Халеп продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии.

Румынка в четвертьфинале турнира в двух партиях обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 53 минуты. На счету Халеп 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Контавейт ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, а также упустила единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Australian Open румынка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5:7, 3:6

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

В матче 1/4 финала россиянка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Мугурусы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Павлюченкова подала навылет 4 раза, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии испанка сыграет с румынкой Симоной Халеп. 0