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    Australian Open. Халеп и Тим пробились в четвертьфинал, Медведев играет с Вавринкой

    Обзор матчей восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 27 января

    Теннис Australian Open ATP WTA Гаэль Монфис Доминик Тим Даниил Медведев Станислас Вавринка Симона Халеп Прогнозы на теннис
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    Мужчины

    Гаэль Монфис (Франция) — Доминик Тим (Австрия) — 2:6, 4:6, 4:6

    Австрийский теннисист Доминик Тим преодолел стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

    На этом этапе он в трех партиях обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:2, 6:4, 6:4.

    Встреча продлилась почти два часа. Тим совершил две подачи навылет и взял 4 гейма на приеме. У Монфиса не было ни одного шанса на брейкпойнт.

    За выход в полуфинал Тим поспорит с победителем пары Ник Киргиос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания).

    Женщины

    Симона Халеп (Румыния) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:4

    Румынкская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

    В матче четвертого круга румынка, посеянная под четвертым номером, победила бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 6:4.

    Матч продолжался 1 час 38 минут. Халеп один раз подала навылет, взяла 3 гейма на приеме и совершила лишь 8 невынужденных ошибок.

    В следующем раунде румынка сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и Игой Свентек из Польши.

    Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Свентек (Польша) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:5

    Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В матче 1/8 финала она в трех партиях обыграла полячку Игу Свентек — 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

    Теннисистки провели на корте на корте 2 часа 45 минут. Анет совершила 3 подачи навылет и взяла 9 геймов на подаче. Свентек в общей сложности выиграла 42 мяча при активных действиях, но совершила 51 невынужденную ошибку.

    В следующем раунде турнира Контавейт сыграет с румынкой Симоной Халеп.

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:3, 6:3

    Испанка Гарбинье Мугуруса пробилась в 1/4 финала Australian Open-2020.

    В матче четвертого круга она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:3.

    Встреча продлилась 1 час 7 минут. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бертенс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» Мугуруса поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия). 0

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