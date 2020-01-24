Джокович — в 1/8 финала Australian Open-2020

Сербский теннисистуверенно преодолел барьер 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Вторая ракетка мира в трех партиях обыграл представителя Японии Есихито Нисиоку, занимающего 71-е место в рейтинге ATP со счетом 6:3, 6:2, 6:2

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. 32-летний Новак, сделал пять брейков и 17 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Нисиока, занимающий 71-е место в мировой классификации, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В 1/8 финала турнира Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. 0