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    Тарпищев: Рублев может побеждать на турнирах «Большого шлема»

    Теннис Андрей Рублёв ATP Кубок Дэвиса Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев способен побежать на турнирах «Большого шлема».

    Шамиль Тарпищев
    Шамиль Тарпищев

    Рублев в финале турнира в Дохе обыграл француза Корентена Муте.

    «Во-первых, самое главное, что все трое наших (ведущих) игроков — в двадцатке (сильнейших) или около. Поэтому это радует.

    Думаю, что при разумной работе за этой тройкой будущее будет еще более эффектное и эффективное. Должны выигрывать и турниры Большого шлема, и командные соревнования.

    Ребята — молодцы, на ходу. Но для того, чтобы побеждать на турнирах Большого шлема, нужна стабильность.

    Меня волнует, что сейчас хватает неразумных командных соревнований ATP, которых не должно быть в таком количестве. Эти кубки стоят неравнозначно.

    Мы жалуемся, что Кубок Дэвис неудобно расположен в календаре, а другие (командные турниры) стоят в начале года и ломают подготовительный период.

    Меня сейчас больше всего волнует, насколько ребят хватит, чтобы играть во всех основных турнирах. Главное, не нарушить методологию, иначе можно травмы получить», — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. 0

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