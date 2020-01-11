Тарпищев: Рублев может побеждать на турнирах «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса Россиизаявил, что российский теннисистспособен побежать на турнирах «Большого шлема».

Рублев в финале турнира в Дохе обыграл француза Корентена Муте.

«Во-первых, самое главное, что все трое наших (ведущих) игроков — в двадцатке (сильнейших) или около. Поэтому это радует.

Думаю, что при разумной работе за этой тройкой будущее будет еще более эффектное и эффективное. Должны выигрывать и турниры Большого шлема, и командные соревнования.

Ребята — молодцы, на ходу. Но для того, чтобы побеждать на турнирах Большого шлема, нужна стабильность.

Меня волнует, что сейчас хватает неразумных командных соревнований ATP, которых не должно быть в таком количестве. Эти кубки стоят неравнозначно.

Мы жалуемся, что Кубок Дэвис неудобно расположен в календаре, а другие (командные турниры) стоят в начале года и ломают подготовительный период.

Меня сейчас больше всего волнует, насколько ребят хватит, чтобы играть во всех основных турнирах. Главное, не нарушить методологию, иначе можно травмы получить», — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. 0