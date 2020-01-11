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    Хачанов уступил Лайовичу в первом полуфинальном матче ATP Cup

    Теннис ATP Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в первом полуфинальном матче на ATP Cup со счетом 5:7, 6:7 (1:7).

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Хачанова в этой встрече 9 эйсов и 3 двойные ошибки, он не заработал ни одного брейк-пойнта. Лайович подал навылет 1 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

    Таким образом, Лайович вывел сборную Сербии вперед в противостоянии с национальной командой России — 1:0.

    В следующем матче сборных позднее Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

    В другом полуфинале турнира путевку в финал оспаривают сборные Испании и Австралии. 0

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