Хачанов уступил Лайовичу в первом полуфинальном матче ATP Cup

Российский теннисистпроиграл сербув первом полуфинальном матче на ATP Cup со счетом 5:7, 6:7 (1:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Хачанова в этой встрече 9 эйсов и 3 двойные ошибки, он не заработал ни одного брейк-пойнта. Лайович подал навылет 1 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Таким образом, Лайович вывел сборную Сербии вперед в противостоянии с национальной командой России — 1:0.

В следующем матче сборных позднее Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

В другом полуфинале турнира путевку в финал оспаривают сборные Испании и Австралии. 0