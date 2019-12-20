Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

Россиянинне сумел пробиться в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

В полуфинальном матче российский теннисист за полтора часа уступил в двух партиях первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю — 1:6, 3:6.

Соперники сыграли друг с другом уже в восьмой раз, и во всех восьми случаях выигрывал испанец.

21 декабря Надаль сыграет в финале с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил серба Новака Джоковича (3:6, 7:6, 6:4).

В этот же день состоится матч за 3-е место, в котором встретятся Хачанов и Джокович.

Ранее состоялся матч за 5-е место. Еще один представитель России Андрей Рублев победил корейца Чон Хена, выиграв два тай-брейка подряд — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). 0