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    Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

    Теннис ATP Карен Хачанов Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    В полуфинальном матче российский теннисист за полтора часа уступил в двух партиях первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю — 1:6, 3:6.

    Соперники сыграли друг с другом уже в восьмой раз, и во всех восьми случаях выигрывал испанец.

    21 декабря Надаль сыграет в финале с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил серба Новака Джоковича (3:6, 7:6, 6:4).

    В этот же день состоится матч за 3-е место, в котором встретятся Хачанов и Джокович.

    Ранее состоялся матч за 5-е место. Еще один представитель России Андрей Рублев победил корейца Чон Хена, выиграв два тай-брейка подряд — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). 0

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