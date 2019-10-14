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    Касаткина стала первой ракеткой России

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    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    За прошедшую неделю в первой десятке изменений не произошло — лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.

    Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 37-ю строчку рейтинга и стала первой ракеткой России, потеснив Екатерину Александрову.

    Рейтинг WTA от 14 октября:

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096
    2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
    3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495
    5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041
    6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962
    7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495
    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
    10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848...
    37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425.
    38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...
    40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355.
    42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...
    57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
    66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936...
    81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...
    89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
    93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654 0

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