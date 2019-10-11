Зверев не пустил Федерера в полуфинал турнира в Шанхае

Немецкий теннисистпробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В четвертьфинальном поединке шестой номер мирового рейтинга одолел швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

Во втором сете Зверев не реализовал пять матчболов, четыре из которых — на своей подаче.

Теннисисты провели на корте больше двух часов. Федерер трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету Александра 17 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал Зверев поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия) — Маттео Берреттини (Италия). 0