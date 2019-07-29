Павлюченкова и Александрова улучшили позиции в рейтинге WTA

В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 29 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365
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40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986.
57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795..
82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740...
86 (88). Вера Звонарева (Россия) — 700...
92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...
98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638. 0