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    Павлюченкова и Александрова улучшили позиции в рейтинге WTA

    WTA Екатерина Александрова Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Мария Шарапова
    В обновленном рейтинге WTA от 29 июля российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на 74-ю строчку, ее соотечественница Мария Шарапова — на 82-ю.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    В первой десятке изменений не произошло.

    Рейтинг WTA от 29 июля

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605
    2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055
    4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933
    5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130
    6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638
    8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802
    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411
    10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365
    ...
    40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
    43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
    47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
    56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986.
    57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
    74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795..
    82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740...
    86 (88). Вера Звонарева (Россия) — 700...
    92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...
    98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.     0

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