Свитолина с седьмого матчбола одолела Саккари на Уимблдоне

Украинская теннисисткавышла в четвертый круг Уимблдона.

В поединке третьего раунда восьмая ракетка мира одолела гречанку Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Элина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. Украинка победила с седьмого матчбола.

На счету Саккари 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

Следующей соперницей Свитолиной станет хорватка Петра Мартич или американка Даниэль Коллинз.

Датчанка Каролин Возняцки в матче третьего круга Уимблдона проиграла китаянке Чжан Шуай — 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. В первом сете датчанка вела 4:0, но умудрилась проиграть шесть геймов кряду.

Во второй партии Возняцки быстро сделал брейк, однако вскоре уже проигрывала 1:4, так и не сумев отыграться.

Шуай вышла в четвертый круг, где сыграет со швейцаркой Викторией Голубич или украинкой Даяной Ястремской. 0