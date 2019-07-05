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    Свитолина с седьмого матчбола одолела Саккари на Уимблдоне

    Уимблдон WTA Элина Свитолина Чжан Шуай Каролин Возняцки
    Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина

    В поединке третьего раунда восьмая ракетка мира одолела гречанку Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

    Элина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. Украинка победила с седьмого матчбола.

    На счету Саккари 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

    Следующей соперницей Свитолиной станет хорватка Петра Мартич или американка Даниэль Коллинз.

    Датчанка Каролин Возняцки в матче третьего круга Уимблдона проиграла китаянке Чжан Шуай — 4:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. В первом сете датчанка вела 4:0, но умудрилась проиграть шесть геймов кряду.

    Во второй партии Возняцки быстро сделал брейк, однако вскоре уже проигрывала 1:4, так и не сумев отыграться.

    Шуай вышла в четвертый круг, где сыграет со швейцаркой Викторией Голубич или украинкой Даяной Ястремской. 0

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