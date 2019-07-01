ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софнян Ханни и АйртонДерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество
  • 13:10
    • «Айлендерс» предлагает Панарину 7-летний контракт
  • 11:57
    • Игуаин официально покинул «Челси»
  • 11:46
    • Джанаев интересен двум клубам РПЛ
  • 10:56
    • «Рубин» представил новую эмблему клуба
  • 09:14
    • «Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини
    Все новости спорта

    Хачанов остался в десятке рейтинга АТР

    ATP Даниил Медведев Карен Хачанов Андрей Рублёв Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Кевин Андерсон Кеи Нисикори
    В обновленном рейтинге ATP от 1 июля российский теннисист Карен Хачанов сохранил за собой девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Также сохранил свою позицию и Даниил Медведев, оставшись на 13-м месте. Андрей Рублев опустился с 78-й на 79-ю строчку.

    Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. Первым идет серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер.

    Рейтинг ATP от 1 июля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.
    7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610.
    9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980.
    10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…
    13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
    79 (78). Андрей Рублев (Россия) — 696. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • Вчера в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Мария Шарапова — Полин Парментье
  • 1.75
  • Завтра в 13:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кот-д'Ивуар не упустит путевку в плей-офф
  • Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отправит ли Марокко за борт Кубка Африки ЮАР?
  • ЮАР — Марокко. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сенегал не должен испытать проблем с Кенией
  • Кения — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильностьАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 02:250
  • 14:11
    • Маркизио хочет покинуть «Зенит»
  • 08:13
    • «Интер» объявил о подписании Година
  • 23:40
    • Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили 29/06/2019 в 17:380
  • Экспресс дня

  • Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?
  • 3.55
    •
  • 14:27
    • «Салават Юлаев» продлил контакт с защитником
  • 13:54
    • Боккетти может вернуться в Серию А
  • 13:39
    • «Манчестер Сити» презентовал форму на сезон-2019/20
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»«Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике 29/06/2019 в 18:120
  • 13:25
    • Хачанов остался в десятке рейтинга АТР
  • 11:29
    • ЦСКА покинул американский форвард
  • 11:13
    • «Атлетик» усилился вратарем «Барселоны»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие