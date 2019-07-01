Хачанов остался в десятке рейтинга АТР

В обновленном рейтинге ATP от 1 июля российский теннисистсохранил за собой девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Также сохранил свою позицию и Даниил Медведев, оставшись на 13-м месте. Андрей Рублев опустился с 78-й на 79-ю строчку.

Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. Первым идет серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 1 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980.

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

79 (78). Андрей Рублев (Россия) — 696. 0