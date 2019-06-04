Надаль и Федерер вышли в полуфинал Ролан Гаррос

Испанеци швейцарецпробились в полуфинал Ролан Гаррос.

В матче 1/4 финала Надаль, который посеян на турнире под вторым номером, в трех сетах обыграл седьмого сеяного, японца Кея Нисикори.

Соперники провели на корте 1 час 53 минуты, матч завершился победой испанца со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

Третья ракетка турнира Федерер в четвертьфинале обыграл 24-ю ракетку мира Стэна Вавринку.

Для победы над соотечественником Федереру понадобилось 3 часа 40 минут и четыре сета. Итоговый счет — 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:5), 6:4.

В полуфинале Надаль и Федерер сыграют друг против друга. 0