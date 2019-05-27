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    «Ролан Гаррос». Кудерметова и Бертенс вышли во второй круг, Павлюченкова закончила выступление

    Обзор второго дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису

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    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова
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    Сегодня, 27 мая, пройдут поединки первого круга на «Ролан Гаррос».

    Мужчины

    Алексей Ватутин (Россия) — Корентен Муте (Франция) — 4:6, 6:7 (6:8), 4:6

    Российский теннисист Алексей Ватутин в первом круге открытого чемпионата Франции проиграл хозяину кортов Корентену Муте — 4:6, 6:7 (6:8), 4:6.

    Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету Ватутина 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.

    Во всторм раунде соревнований Муте сыграет с победителем пары Гидо Андреосси (Аргентина) — Гидо Пелья (Аргентина, 19).

    Женщины

    Вероника Кудерметова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания) — 0:6, 6:3, 6:3

    Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции

    В первом круге турнира россиянка обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

    Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция).

    Кики Бертенс (Голландия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:3, 6:4

    Голландская теннисистка Кики Бертенс в первом круге «Ролан Гаррос» в двух сетах обыграла представительницу Франции Полин Пармантье — 6:3, 6:4. Во втором круге Бертенс сыграет с Викторией Кузьмовой из Словакии.

    Кайе Канепи (Эстония) — Юлия Гергес (Германия) — 7:5, 6:1

    Немка Юлия Гергес завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции, проиграв эстонке Кайе Канепи — 5:7, 1:6.

    Соперницей Канепи на следующей стадии турнира будет победительница матча между Чжан Шуай (Китай) и Варварой Лепченко (США).

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэнди Минелле (Люксембург) — 4:6, 2:6

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграл представительнице Люксембурга Мэнди Минелле — 4:6, 2:6.

    Матч продолжался 1 час 16 минут. Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

    Во втором круге соревнований Минелла встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Луксика Кумкхум (Таиланд). 0

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