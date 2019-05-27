«Ролан Гаррос». Кудерметова и Бертенс вышли во второй круг, Павлюченкова закончила выступление

Фрибет для всех

Сегодня, 27 мая, пройдут поединки первого круга на «Ролан Гаррос».

Мужчины

Алексей Ватутин (Россия) — Корентен Муте (Франция) — 4:6, 6:7 (6:8), 4:6

Российский теннисист Алексей Ватутин в первом круге открытого чемпионата Франции проиграл хозяину кортов Корентену Муте — 4:6, 6:7 (6:8), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету Ватутина 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.

Во всторм раунде соревнований Муте сыграет с победителем пары Гидо Андреосси (Аргентина) — Гидо Пелья (Аргентина, 19).

Женщины

Вероника Кудерметова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания) — 0:6, 6:3, 6:3

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции

В первом круге турнира россиянка обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 0:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция).

Кики Бертенс (Голландия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:3, 6:4

Голландская теннисистка Кики Бертенс в первом круге «Ролан Гаррос» в двух сетах обыграла представительницу Франции Полин Пармантье — 6:3, 6:4. Во втором круге Бертенс сыграет с Викторией Кузьмовой из Словакии.

Кайе Канепи (Эстония) — Юлия Гергес (Германия) — 7:5, 6:1

Немка Юлия Гергес завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции, проиграв эстонке Кайе Канепи — 5:7, 1:6.

Соперницей Канепи на следующей стадии турнира будет победительница матча между Чжан Шуай (Китай) и Варварой Лепченко (США).

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэнди Минелле (Люксембург) — 4:6, 2:6

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграл представительнице Люксембурга Мэнди Минелле — 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Мэнди 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Во втором круге соревнований Минелла встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Луксика Кумкхум (Таиланд). 0