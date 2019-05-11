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    Бертенс выиграла турнир в Мадриде, одолев Халеп

    WTA Симона Халеп
    Голландка Кики Бертенс стала победительницей турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллионов евро.

    Кики Бертенс
    Кики Бертенс

    В финальном матче седьмая ракетка турнира за час и 26 минут обыграла третью «сеяную» Симону Халеп из Румынии — 6:4, 6:4.

    Бертенс 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Халеп ни одного эйса, 2 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

    Для Бертенс победа в Мадриде стала девятым титулом в одиночном разряде. В нынешнем сезоне это второй титул для голландки. Первый она завоевала в России на турнире в Санкт-Петербурге.

    Халеп, после поражения в финале, не опередит действующую первую ракетку планеты Наоми Осаку. В обновлённом рейтинге WTA, который выйдет в понедельник, 13 мая, лидировать продолжит японка. 0

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