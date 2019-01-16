Australian Open. Федерер, Хачанов и Павлюченкова пробились в третий круг

В среду, 16 января, на Australian Open проходят матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Роджер Федерер (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (3) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.

Поединок продлился 2 часа 33 минуты. На счету Федерера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 5. Эванс отметился 4 подачами навылет и реализацией 1 брейк-пойнта. Двойных ошибок британец не допустил.

За выход в четвертый круг турнира Федерер поспорит либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с американцем Тейлором Фритцем.

Фрэнсис Тиафо (США) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:4, 6:4, 7:5

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах обыграв пятую ракетку соревнований представителя ЮАР Кевина Андерсона — 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Тенннисисты провели на корте 2 часа 59 минуты. На счету Тиафо 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 14. У его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 6.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который во втором круге не испытал проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Марин Чилич (Хорватия) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4

Еще одним участником третьего раунда соревнований стал хорват Марин Чилич (6), обыгравший представителя США Маккензи Макдональда со счетом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

За место в четвертом круге Чилич поспорит с Фернандо Вердаско (Испания, 26), который в матче второго раунда добыл уверенную победу над представителем Молдавии Раду Алботом — 6:1, 7:6 (7:2), 6:3.

Карен Хачанов (Россия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3

Российский теннисист Карен Хачанов (10) в матче второго раунда Australian Open обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку — 6:3, 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. На счету Хачанова 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 16. Нисиока отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира соперником десятой ракетки соревнований станет победитель пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) — Джон Миллман (Австралия).

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия) — 3:6, 6:3, 6:3

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open. Во втором раунде она обыграла девятую сеяную Кики Бертенс из Голландии — 3:6, 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час и 48 минут. На счету Анастасии 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У её соперницы 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка из 4.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая ранее обыграла Анетт Контавейт из Эстонии — 6:3, 6:3.

Аманда Анисимова (США) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:2

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла во втором круге Australian Open-2019 представительницу Украины Лесю Цуренко (24) — 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. На счету Анисимовой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 10. У её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк из 5.

В третьем круге американка встретится с победительницей противостояния Кэйти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (11, Белоруссия).

Слоан Стивенс (США) — Тима Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:1

В другом матче американка Слоан Стивенс (5) обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:3, 6:1.

В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (31), которая в двух сетах одолела спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову со счетом 6:4, 7:5.

Арина Соболенко (Белоруссия) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:4

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11) во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух партиях обыграла представительницу Великобритании Кэйти Бултер — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Арина 7 раз подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 23 виннера и 23 неточности.

В третьем круге турнира Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Каролина Возняцки (Дания) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:1, 6:3

Еще в одном матче датчанка Каролина Возняцки, посеянная на Australian Open-2019 под третьим номером, в матче второго круга обыграла представительницу Швеции Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Действующая чемпионка трижды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету Юханны 1 эйс, 13 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвертый круг Возняцки поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция). 0