ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
  • 09:03
    • «Голден Стэйт» одержал победу над «Далласом», «Кливленд» прервал серию поражений
  • 08:34
    • Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open
  • 08:13
    • Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019
  • 08:00
    • Шарапова стартовала с разгромной победы на Australian Open
  • 01:08
    • «Марсель» и «Монако» поделили очки
    Все новости спорта

    Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open

    WTA Australian Open Екатерина Макарова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:4, 6:3.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. На счету Анастасии 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У ее соперницы один эйс, 3 двойных ошибки и 3 брейка из 6.

    Во втором круге россиянка встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс (Голландия) — Элисон Риске (США).

    Другая представительница России Екатерина Макарова в первом круге открытого чемпионата Австралии проиграла британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).

    Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

    Во втором круге Бултер сыграет против 11-й сеяной белоруски Арины Соболенко. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году
  • 12/01/2019 в 12:26
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
  • 2.0
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Аталанта» серию поражений против «Кальяри»?
  • «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Испортит ли «Вулверхэмптон» жизнь еще одному лидеру АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.0
    •
  • Повезет ли «Эспаньолу» в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Атлетико» обыграл «Леванте», «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» вырвал победу у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 01:180
  • 08:49
    • Александрова и Гергес проиграли в первом круге Australian Open-2019
  • 08:23
    • Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 22:57
    • Просвирнова и Елистратов выиграли золото ЧЕ по шорт-треку
    Самир Насри Футбол Насри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает французаЭкс-полузащитник «Арсенала» помог «Вест Хэму» одержать победу в лондонском дерби Вчера в 12:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Реал» обыграть крепкого середняка?
  • 4.23
    •
  • 00:30
    • «Торонто» в овертайме переиграл «Вашингтон»
  • 00:16
    • «Леганес» усилился украинским защитником
  • 23:55
    • «Нью-Йорк Никс» потерпели четвертое поражения подряд
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 09:380
  • 22:28
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Суарес забил два мяча
  • 21:27
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»
  • 20:53
    • «Атлетик» обыграл «Севилью», Уильямс оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие