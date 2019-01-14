Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисисткавышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико— 6:4, 6:3.

Анастасия Павлюченкова twitter.com/australianopen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. На счету Анастасии 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У ее соперницы один эйс, 3 двойных ошибки и 3 брейка из 6.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс (Голландия) — Элисон Риске (США).

Другая представительница России Екатерина Макарова в первом круге открытого чемпионата Австралии проиграла британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Бултер сыграет против 11-й сеяной белоруски Арины Соболенко. 0