Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Рафаэль Надаль
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Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дакворта 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка из 3.
Во втором круге Рафа сыграет будет либо с еще одним австралийцем Мэттью Эбденом, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Также во второй крут турнира вышел греческий теннисист Стефанос Циципас, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).
В еще одной встрече болгарин Григор Димитров, посеянный под 20 номером, оказался сильнее серба Янко Типсаревича в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4. 0