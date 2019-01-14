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    Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

    ATP Australian Open Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2019 года, обыграв на старте турнира австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
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    Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дакворта 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка из 3.

    Во втором круге Рафа сыграет будет либо с еще одним австралийцем Мэттью Эбденом, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

    Также во второй крут турнира вышел греческий теннисист Стефанос Циципас, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

    В еще одной встрече болгарин Григор Димитров, посеянный под 20 номером, оказался сильнее серба Янко Типсаревича в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4. 0

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