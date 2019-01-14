ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
  • 09:59
    • Хачанов преодолел барьер первого круга Australian Open
  • 09:03
    • «Голден Стэйт» одержал победу над «Далласом», «Кливленд» прервал серию поражений
  • 08:34
    • Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open
  • 08:13
    • Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019
  • 08:00
    • Шарапова стартовала с разгромной победы на Australian Open
    Все новости спорта

    Хачанов преодолел барьер первого круга Australian Open

    ATP Australian Open Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов (10) в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету первой ракетрк России 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.

    Во втором раунде соревнований Хачанов встретится с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).

    Еще одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3.

    Также преодолел барьер первого круга австралийский теннисист Алекс де Минор (27), обыгравший португальца Педру Соузу — 6:4, 7:5, 6:4. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году
  • 12/01/2019 в 12:26
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
  • 2.0
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Аталанта» серию поражений против «Кальяри»?
  • «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Испортит ли «Вулверхэмптон» жизнь еще одному лидеру АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.0
    •
  • Повезет ли «Эспаньолу» в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ Вчера в 21:390
  • 11:50
    • Шарапова: Сегодня для победы я все сделала правильно
  • 11:34
    • Рублев проиграл Макдональду и покинул Открытый чемпионат Австралии
  • 08:49
    • Александрова и Гергес проиграли в первом круге Australian Open-2019
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Атлетико» обыграл «Леванте», «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» вырвал победу у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 01:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не даст оторваться «Ливерпулю»
  • 3.45
    •
  • 10:14
    • «Монако» арендует форварда «Челси»
  • 08:23
    • Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 00:48
    • «Реал» вырвал победу у «Бетиса»
    Педро и Виллиан Футбол Более серьезный соперник наказал бы «Челси»Пять выводов после победы «синих» над «Ньюкаслом» Вчера в 16:100
  • 21:27
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»
  • 22:57
    • Просвирнова и Елистратов выиграли золото ЧЕ по шорт-треку
  • 22:28
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Суарес забил два мяча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие