Хачанов преодолел барьер первого круга Australian Open

Российский теннисист(10) в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях обыграв представителя Германии— 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету первой ракетрк России 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.

Во втором раунде соревнований Хачанов встретится с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).

Еще одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3.

Также преодолел барьер первого круга австралийский теннисист Алекс де Минор (27), обыгравший португальца Педру Соузу — 6:4, 7:5, 6:4. 0