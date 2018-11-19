Джокович назвал заслуженной победу Зверева на итоговом турнире ATP

Сербский теннисистзаявил, что считает заслуженной победу представляющего Германиюв финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

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«Он (Зверев) выиграл турнир, у него есть качества, позволяющие выиграть турнир Большого шлема. Нет никаких сомнений в том, что он будет одним из фаворитов турниров Большого шлема. И я счастлив за него.

На самом деле, небольшая потеря — проиграть финал большого турнира. Конечно, я расстроен тем, как играл сегодня, но счастлив потому, что он выиграл. У нас хорошие, дружеские отношения.

Мы много тренировались, мы много присматривались друг к другу. Он из по-настоящему хорошей семьи.

И, как он сказал, у нас было очень много моментов, когда проявлялись дружеские отношения. Это много для него значит»«, — цитирует Джоковича "Р-Спорт".

При этом серб признался, что доволен тем, что завершит сезон первой ракеткой мира.

"Я смог добиться этого. Это был отличный сезон, и я горжусь этим", — сказал теннисист. 0