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    Джокович назвал заслуженной победу Зверева на итоговом турнире ATP

    Новак Джокович  Финал Мирового Тура ATP ATP
    Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что считает заслуженной победу представляющего Германию Александра Зверева в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

    Александр Зверев и Новак Джокович
    Александр Зверев и Новак Джокович
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    «Он (Зверев) выиграл турнир, у него есть качества, позволяющие выиграть турнир Большого шлема. Нет никаких сомнений в том, что он будет одним из фаворитов турниров Большого шлема. И я счастлив за него.

    На самом деле, небольшая потеря — проиграть финал большого турнира. Конечно, я расстроен тем, как играл сегодня, но счастлив потому, что он выиграл. У нас хорошие, дружеские отношения.

    Мы много тренировались, мы много присматривались друг к другу. Он из по-настоящему хорошей семьи.

    И, как он сказал, у нас было очень много моментов, когда проявлялись дружеские отношения. Это много для него значит»«, — цитирует Джоковича "Р-Спорт".

    При этом серб признался, что доволен тем, что завершит сезон первой ракеткой мира.

    "Я смог добиться этого. Это был отличный сезон, и я горжусь этим", — сказал теннисист. 0

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