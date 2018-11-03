ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карл-Хайнц РуммениггеЗаговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 18:12
    • Фекир может заменить Азара в «Челси»
  • 17:57
    • Хачанов стал финалистом турнира в Париже
  • 17:46
    • «Локомотив» впервые за восемь лет оформил серию из пяти побед
  • 17:31
    • Рашфорд принес «МЮ» победу над «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Хачанов стал финалистом турнира в Париже

    ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В полуфинале Хачанов в двух сетах обыграл шестого сеяного Доминика Тима из Австрии со счетом 6:4, 6:1.

    Матч продолжался 1 час 10 минут. Хачанов дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. Тим сделал три эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех возможных.

    Это была первая очная встреча двух теннисистов.

    За титул парижского «Мастерса» Хачанов сыграет с победителем второго полуфинала, в котором серб Новак Джокович (2) встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3). Это будет первый финал «Мастерса» для россиянина. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Ливерпуль»
  • 1.91
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудут ли «сороки» первые очки на своей арене?
  • «Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Возьмет ли «Шахтер» реванш за поражение в первом круге?
  • «Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Реал» вернется на победную стезю в Примере
  • «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Тоттенхэма» Футбол Почти успешный клуб«Тоттенхэм» никак не может реализовать свой потенциал и начать выигрывать трофеи Вчера в 19:450
  • 16:07
    • Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки
  • 15:34
    • Стали известны составы на московское дерби
  • 14:16
    • Барти стала первой финалисткой «Элит Трофи»
    Хоккеисты «Аризоны» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 18:12
    • «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от «Калева»
  • 17:13
    • Рахимов избран президентом AIBA
  • 16:20
    • Полузащитник «Урала» выбыл из строя на три недели
    Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд Футбол Английская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитниковПредставители «Арсенала» лишь чудом попали в рейтинг Вчера в 13:390
  • 14:04
    • Жардим претендует на пост наставника «Реала»
  • 13:39
    • Football Leaks: «МанСити» платил зарплату Манчини через «Аль-Джазиру»
  • 11:21
    • Стали известны все участники Итогового турнира ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие