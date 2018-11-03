Хачанов стал финалистом турнира в Париже

Российский теннисиствышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже.

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В полуфинале Хачанов в двух сетах обыграл шестого сеяного Доминика Тима из Австрии со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Хачанов дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. Тим сделал три эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех возможных.

Это была первая очная встреча двух теннисистов.

За титул парижского «Мастерса» Хачанов сыграет с победителем второго полуфинала, в котором серб Новак Джокович (2) встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3). Это будет первый финал «Мастерса» для россиянина. 0