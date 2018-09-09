Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

Шестикратная победительница Открытого чемпионата США, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»в финале противустроила истерику, за которую была наказана штрафным геймом.

«Я видела, как мужчины называют других судей разными словами. Я борюсь за права и равенство женщин. То, что он отнял у меня гейм за слово "грабитель", заставило меня почувствовать, что это сексизм. Он никогда не снял бы гейм с мужчины за слово "грабитель".

Меня это потрясает. Но я продолжу бороться за права женщин. Я чувствую, что мне нужно пройти через это, быть примером для тех, у кого есть эмоции, кто хочет выразить себя и хочет быть сильной женщиной. В свете сегодняшнего дня им позволят это сделать. Возможно, это не сработало для меня, но это сработает для следующего человека», — цитирует Уильямс WTA.

Напомним, что победительницей US Open стала японская теннисистка Осака, обыгравшая американку со счетом 6:2, 6:4. 0