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    Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

    US Open WTA Серена Уильямс
    Шестикратная победительница Открытого чемпионата США, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс в финале против Наоми Осаки устроила истерику, за которую была наказана штрафным геймом.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
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    «Я видела, как мужчины называют других судей разными словами. Я борюсь за права и равенство женщин. То, что он отнял у меня гейм за слово "грабитель", заставило меня почувствовать, что это сексизм. Он никогда не снял бы гейм с мужчины за слово "грабитель".

    Меня это потрясает. Но я продолжу бороться за права женщин. Я чувствую, что мне нужно пройти через это, быть примером для тех, у кого есть эмоции, кто хочет выразить себя и хочет быть сильной женщиной. В свете сегодняшнего дня им позволят это сделать. Возможно, это не сработало для меня, но это сработает для следующего человека», — цитирует Уильямс WTA.

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