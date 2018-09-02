US Open. Шарапова пробилась в 1/8

На заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open прошли матчи седьмого игрового дня

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Ришара Гаске (Франция) — 6:2, 6:3, 6:3

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем раунде US Open переиграл француза Ришара Гаске в трех партиях — 6:2, 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гаске 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из 5 возможных.

В следующем раунде он встретится с португальцем Жоау Соузой.

Александр Зверев (Германия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге US Open уступил в четырех сетах соотечественнику Филиппу Кольшрайберу со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6.

Поединок продолжался 3 часа 12 минут. Зверев совершил 9 эйсов, допустил 5 ошибок при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Кольшрайбера 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и восемь реализованных брейков из 12.

В следующем круге Кольшрайбер сыграет с победителем пары Диего Шварцманн (Аргентина) — Кей Нисикори (Япония).

Женщины

Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:2

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга US Open со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 11 очков и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету Елены 1 эйс, 10 виннеров и 40 неточностей.

В четвертом круге Шарапова встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Арина Соболенко (Белоруссия) — Петра Квитова (Чехия) — 7:5, 6:1

Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый раунд US Open, обыграв чешку Петру Квитову в двух сетах — 7:5, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Соболенко выполнила 1 эйс, допустила 3 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 1 подача навылет, 10 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с японкой Наоми Осака. 0