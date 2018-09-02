ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    US Open. Шарапова пробилась в 1/8

    Обзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open ATP WTA Новак Джокович  Мария Шарапова Петра Квитова
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРазворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако Федор СмоловКризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и Смолова Мария ШараповаUS Open. Шарапова пробилась в 1/8
  • 09:42
    • Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила
  • 08:31
    • Джокович вышел в четвертый круг US Open, победив Гаске
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
  • 23:50
    • Федерер одолел Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:37
    • Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Леганес»
  • 23:27
    • «Ювентус» победил «Парму», Роналду снова не забил
  • 21:47
    • «Атлетико» проиграл «Сельте» в Виго
    Все новости спорта
    Мария Шарапова
    Мария Шарапова
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    На заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open прошли матчи седьмого игрового дня
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Ришара Гаске (Франция) — 6:2, 6:3, 6:3

    Сербский теннисист Новак Джокович в третьем раунде US Open переиграл француза Ришара Гаске в трех партиях — 6:2, 6:3, 6:3.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гаске 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из 5 возможных.

    В следующем раунде он встретится с португальцем Жоау Соузой.

    Александр Зверев (Германия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6

    Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге US Open уступил в четырех сетах соотечественнику Филиппу Кольшрайберу со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6.

    Поединок продолжался 3 часа 12 минут. Зверев совершил 9 эйсов, допустил 5 ошибок при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Кольшрайбера 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и восемь реализованных брейков из 12.

    В следующем круге Кольшрайбер сыграет с победителем пары Диего Шварцманн (Аргентина) — Кей Нисикори (Япония).

    Женщины

    Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:2

    Россиянка Мария Шарапова одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга US Open со счетом 6:3, 6:2.

    Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 11 очков и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету Елены 1 эйс, 10 виннеров и 40 неточностей.

    В четвертом круге Шарапова встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.

    Арина Соболенко (Белоруссия) — Петра Квитова (Чехия) — 7:5, 6:1

    Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый раунд US Open, обыграв чешку Петру Квитову в двух сетах — 7:5, 6:1.

    Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Соболенко выполнила 1 эйс, допустила 3 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 1 подача навылет, 10 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

    В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с японкой Наоми Осака. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Полуфинал Хачанова и юбилей Надаля
  • 13/08/2018 в 16:03
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Спартак»
  • 1.78
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019
    • 20:08 30/08/2018     Лига Европы
  • Жеребьевка Лиги Европы 2018/2019
    • 14:49 31/08/2018     Результаты жеребьевки
  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
    • 02:28 31/08/2018
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Лестер», «Челси» победил «Борнмут», «МанСити» справился с «Ньюкаслом»Обзор матчей четвертого тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:010
  • 09:55
    • Чилич пробился в четвертый круг US Open
  • 09:24
    • Поветкин опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
  • 08:21
    • Соболенко — в четвертом круге US Open
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол Дима Билан поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛОн знает точно — невозможное возможно Вчера в 11:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возвращение Смолова в Краснодар
  • 4.16
    •
  • 09:11
    • Симеоне: «Сельта» заслуженно одержала победу
  • 08:55
    • «Наполи» продлил контракт с сенегальским защитником
  • 08:12
    • Зверев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Победы Федерера и Надаля, поражение Медведева, Серена выбила ВинусОбзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 23:580
  • 21:38
    • «Бавария» забила три безответных мяча «Штутгарту»
  • 21:21
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 21:05
    • «Интер» одержал крупную победу над «Болоньей»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие